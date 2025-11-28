Stadt Köln sendet offenen Brief an Kanzler Merz: EU-Finanzplan sorgt für Ärger

Köln - Wenn's um Geld aus Brüssel geht, schlägt Köln jetzt Alarm: Die Stadt hat sich zusammen mit 22 anderen deutschen Großstädten in einem offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz (70) gewandt.

Ein neuer Oberbürgermeister für Köln: Torsten Burmester (62, SPD) ist seit dem 1. November 2025 im Amt. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

In der EU wird gerade der mehrjährige Finanzrahmen (MFR) für 2028 bis 2034 diskutiert. Also im Prinzip der große Geldtopf, aus dem sich auch Städte wie Köln bedienen können.

Doch genau dieser Zugang könnte für Großstädte in Zukunft dünner werden – zumindest, wenn es nach den bisher diskutierten Plänen geht.

Für Kölns Bürgermeister Burmester ein absolutes No-Go. Er sagt: "Unsere Städte sind Motoren von Alltag, Wirtschaft und Innovation. Ohne uns schafft Europa seine Ziele nicht".

Dabei hätte man schon jetzt genug Herausforderungen: steigende Kosten, wachsendes Bevölkerungschaos, mehr Aufgaben, mehr Verantwortung.

Ohne EU-Geld würden viele wichtige Projekte, von Stadtentwicklung bis Klimaschutz, ins Stocken geraten.