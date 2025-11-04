Jecker Ansturm auf die Bahnhöfe: Zusätzliche Züge am 11. November
Von Volker Danisch
Köln – Zum Auftakt der Karnevalssession am 11. November sollen für die zahlreich erwarteten Jecken ähnlich wie im Vorjahr wieder mehr Nahverkehrszüge im Rheinland unterwegs sein.
Auf einzelnen Linien seien zusätzliche Züge und erhöhte Kapazitäten bestellt worden, teilten die Verkehrsverbünde für den Schienenbereich, go.Rheinland und VRR, mit.
Das Verkehrsunternehmen TRI Train Rental GmbH biete 32 Zusatzfahrten an. Morgens starteten zwei Zusatzzüge um 7.43 Uhr und um 8.43 Uhr in Essen.
Von dort fahren sie über Duisburg Hbf und Düsseldorf Hbf bis zum Kölner Hbf, den sie um 8.45 Uhr und um 9.46 Uhr erreichen sollen, wie es weiter heißt.
Ab 9.15 Uhr pendelten die Sonderzüge im Stundentakt zwischen Köln Hbf und Düsseldorf Hbf.
Die beiden letzten Fahrten Richtung Landeshauptstadt starteten um 22.07 Uhr und um 23.07 Uhr bereits am Bahnhof Köln Süd. Im Vorjahr waren es am 11. November den Angaben zufolge 33 Zusatzfahrten.
Deutsche Bahn warnt vor unberechtigten Betreten der Gleisanlagen
DB Regio wird laut den Verkehrsverbünden auf der Eifelstrecke bei mehreren Fahrten der Linien RE22 und RB24 längere Züge als sonst einsetzen.
Die Deutsche Bahn bereitet sich mit mehr als 70 zusätzlichen Sicherheitskräften an den Stationen Köln Hbf, Bonn Hbf und Köln Süd auf den Sessionsauftakt vor und warnt eindringlich vor dem unberechtigten Betreten der Gleisanlagen.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa