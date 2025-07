17.07.2025 14:08 Mercedes-Fahrerin brettert über rote Ampel und sorgt für Massen-Crash

Eine junge Autofahrerin (21) soll am Mittwoch in Köln-Bocklemünd bei am Rot über die Ampel gebrettert sein und hat dabei einen wahren Domino-Effekt ausgelöst.

Von Alina Eultgem

Köln – Heftiger Unfall am Mittwochabend auf der Venloer Straße in Köln-Bocklemünd: Eine junge Autofahrerin (21) soll bei Rot über die Ampel gebrettert sein und dabei einen wahren Domino-Effekt ausgelöst haben. Alles in Kürze Mercedes-Fahrerin brettert über rote Ampel in Köln-Bocklemünd.

Unfall löst Domino-Effekt aus und verletzt mehrere Personen.

Fünf weitere Autos werden durch Aufprall beschädigt.

36-jährige Frau schwer, vier weitere leicht verletzt.

Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Mehr anzeigen Der Mercedes, mit dem die 21-Jährige offenbar viel zu schnell unterwegs war, löste einen Massen-Crash aus. © 7aktuell.de/Alexander Franz Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, war die Mercedes-Fahrerin gegen 19.30 Uhr stadteinwärts unterwegs. Und das mit ordentlich Tempo: Zeugen berichteten, dass sie regelrecht über die Straße gerauscht sei. Zudem löste sie - kurz bevor es krachte - einen fest installierten Blitzer aus, teilte die Polizei mit. Am Kreuzungsbereich zur Anschlussstelle Bocklemünd (A1) knallte sie schließlich mit einem BMW zusammen, dessen Fahrer (51) bei Grün von der Autobahn abbog. Köln 10. Kölner Stadtradeln endet mit einem neuen Rekordergebnis Köln Gamescom 2025: Potenziell größte Spiele-Messe "aller Zeiten" Ab hier nahm das Dilemma erst so richtig seinen Lauf: Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes wie ein Geschoss in fünf weitere Autos geschleudert, die an der roten Ampel standen. Mehre Verletzte und stundenlange Sperrung Insgesamt sieben Autos waren an dem Unfall beteiligt. © 7aktuell.de/Alexander Franz Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren im Einsatz, um Verletzte zu versorgen und die Spuren zu sichern. © 7aktuell.de/Alexander Franz Für eine 36-jährige Frau endete die Massen-Karambolage schwer verletzt, vier weitere Personen kamen mit leichteren Blessuren davon. Die Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle für mehrere Stunden, um die demolierten Fahrzeuge zu bergen und Spuren zu sichern. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die junge Fahrerin, unter anderem wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de/Alexander Franz