Anwohner aufgepasst: Mit Parken im Agnesviertel ist bald Schluss

Wie die Stadt am Freitag berichtet, wird es in der Weißenburgstraße, Alvenslebenstraße und am Neusser Wall bald Konsequenzen für wild abgestellte Fahrzeuge geben.

Für die Bauarbeiten ab Montag, den 21. Juli, werden Umleitungen eingerichtet. © Stefan Sauer/dpa

Währenddessen rollt der Verkehr mit Umleitungen an den Baustellen vorbei. Anwohner bekommen einen Infozettel in den Briefkasten, aber für viele dürfte das trotzdem ein kleiner Schock sein: Wer keinen Stellplatz hat, muss sich künftig woanders nach einem Parkplatz umsehen.

Die Verantwortlichen betonen, dass die Maßnahme notwendig ist, um Rettungsfahrzeugen, Müllabfuhr & Co. freie Fahrt zu gewährleisten.

Im selben Zug hat die Stadt über zwei weitere Termine informiert: Demnach werden in der Zeit von Montag, den 28. Juli bis voraussichtlich Freitag, den 1. August Baumfällarbeiten an in der Feltenstraße in Köln-Bickendorf stattfinden. Parkplätze sind in dieser Zeit gesperrt.

Außerdem gibt es ab September in Ehrenfeld ein neues Gruppenangebot der rheinischen Musikschule für Grundschüler. Neben wöchentlichen Treffen, die Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr in der Regionalschule Ehrenfeld stattfinden, sind Workshops, Konzertbesuche und gemeinsam gestaltete eigene Klassenkonzerte geplant. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.