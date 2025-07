07.07.2025 05:45 Köln startet Soforthilfe für Wohnungssuchende in Not

In Köln tut sich was: Die Stadt hat jetzt die soziale Wohnraumagentur (kurz SWA) an den Start gebracht. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen.

Von Alina Eultgem

Köln - In Köln tut sich was: Die Stadt hat jetzt die soziale Wohnraumagentur (kurz SWA) an den Start gebracht. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Die Zahl der Baugenehmigungen ist in Köln als auch in NRW weiterhin auf einem niedrigen Niveau. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Ab dem 1. August geht die neue Agentur an den Start. Sie soll Leuten helfen, die sonst sehr schlechte Chancen haben, eine Wohnung zu finden. Dafür investiert die Stadt ordentlich Geld: 354.000 Euro noch dieses Jahr und 850.000 Euro nächstes Jahr. Denn eins ist klar: Der Wohnungsmarkt in Köln ist angespannt. Die Mieten steigen ständig, vor allem in beliebten Vierteln, und für viele sind die Preise kaum noch bezahlbar. Köln Nach 17 Monaten Zwangspause: Mülheimer Brücke gibt grünes Licht für den Verkehr Köln Kurz vorm Ertrinken: Hundeleine rettet Mann das Leben Die SWA unterstützt vor allem Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder bereits ohne Unterkunft leben, und hilft ihnen, endlich eine dauerhafte Wohnung auf dem regulären Wohnungsmarkt zu finden. So funktioniert die soziale Wohnraumagentur Die SWA soll Menschen dabei helfen, langfristig eine Wohnung zu finden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Wie läuft das Ganze? Die Agentur, die mit der Diakonie Michaelshoven zusammenarbeitet, wird mit Vermietern direkt sprechen, Wohnungen suchen, klarmachen und absichern. Sie mieten Wohnungen an, um sie dann an Bedürftige weiterzugeben. Außerdem kümmern sie sich um Sozialwohnungen und wollen neue soziale Wohnprojekte auf die Beine stellen. Dr. Harald Rau, der zuständige Sozial-Beigeordnete der Stadt Köln, sagt: "Eine eigene Wohnung zu haben, ist super wichtig, damit Menschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Da wollen wir richtig unterstützen."

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa