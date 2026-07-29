KVB verlängert Hilfe für Bonn: Stadtbahnen bleiben bis Mitte August
Köln - Die ausgeliehenen Stadtbahnen der KVB bleiben länger als geplant in Bonn.
Eigentlich sollten die Bahnen nur vorübergehend aushelfen. Jetzt haben sich KVB und SWB darauf geeinigt, die Leihe bis zum 15. August zu verlängern.
Allerdings stehen den Bonnern künftig nur noch 14 statt bisher 20 Stadtbahnen zur Verfügung. Der Grund: Am kommenden Samstag finden die Kölner Lichter statt. Dafür braucht die KVB ihre Fahrzeuge selbst.
Deshalb werden die 20 ausgeliehenen Bahnen am Freitag zurück nach Köln gebracht. So kann die KVB am Samstagabend mehr Fahrten zu dem Großevent anbieten.
Bereits am Sonntag gehen dann 14 Bahnen wieder zurück nach Bonn.
Für die Fahrgäste in Köln bleibt es deshalb zunächst bei den bereits bekannten Einschränkungen. Die Linie 5 fährt weiterhin mit einzelnen Wagen statt mit längeren Zügen. Außerdem entfallen auf der Linie 18 die zusätzlichen Fahrten am Morgen und Nachmittag.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa