Warnstreik im Nahverkehr vorbei: Bus und Bahn fahren wieder planmäßig

Düsseldorf - Der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr ist zu Ende: Seit Betriebsbeginn in der Nacht zu Dienstag fahren Busse, U-Bahnen und Stadtbahnen in NRW wieder planmäßig.

Am Montag ging bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) nichts: Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Warnstreik aufgerufen. © Henning Kaiser/dpa

Der Betrieb gehe wieder ganz normal los, hieß es etwa bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) mit Blick auf das Ende des Warnstreiks. Ähnliches war auch bei der Gewerkschaft Verdi zu hören.

Betroffen waren nahezu alle großen kommunalen Nahverkehrsbetriebe in NRW, wie etwa auch die Rheinbahn in Düsseldorf, DSW21 in Dortmund oder etwa der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Münster.

Verdi NRW hatte für Montag in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben Beschäftigte zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. 12.000 Beschäftigte waren der Gewerkschaft zufolge dem Aufruf zu Arbeitsniederlegungen gefolgt. Die Aachener Verkehrsbetriebe Aseag sind eine der wenigen Ausnahmen in NRW, auf die sich die Tarifverhandlungen nicht beziehen.

Millionen Fahrgäste waren von dem eintägigen Warnstreik betroffen. Nur noch wenige Busse von Subunternehmen konnten in vielen Regionen fahren. Die bestreikten Verkehrsbetriebe verwiesen darauf, dass der Bahnverkehr mit Regionalzügen und S-Bahn-Linien nicht von dem Tarifkonflikt betroffen ist.