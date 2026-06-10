Tierisches WM-Orakel im Kölner Zoo: Hat Elefantenbulle Tarak den richtigen Riecher?

Köln - Am Donnerstag startet die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Akteure aus Köln sucht man nach der Nichtberücksichtigung von Said El Mala (19) durch Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) dort aber vergeblich. Der Zoo hat sich etwas Besonderes überlegt, um die Domstadt trotzdem während des Sportevents zu repräsentieren.

Elf Asiatische Elefanten leben im Kölner Elefantenpark, dem nach eigenen Angaben mit 20.000 Quadratmetern größten Elefantenpark nördlich der Alpen. © Kölner Zoo

Im Tierpark wird die WM nämlich zur Rüsselsache: Der Asiatische Elefantenbulle Tarak soll die Spiele der deutschen Nationalelf vorhersagen.

Ob der 4,5 Tonnen schwere Dickhäuter wirklich den richtigen Riecher hat, stellt er gleich beim deutschen Auftaktmatch am Freitag unter Beweis.