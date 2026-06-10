Tierisches WM-Orakel im Kölner Zoo: Hat Elefantenbulle Tarak den richtigen Riecher?
Köln - Am Donnerstag startet die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Akteure aus Köln sucht man nach der Nichtberücksichtigung von Said El Mala (19) durch Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) dort aber vergeblich. Der Zoo hat sich etwas Besonderes überlegt, um die Domstadt trotzdem während des Sportevents zu repräsentieren.
Im Tierpark wird die WM nämlich zur Rüsselsache: Der Asiatische Elefantenbulle Tarak soll die Spiele der deutschen Nationalelf vorhersagen.
Ob der 4,5 Tonnen schwere Dickhäuter wirklich den richtigen Riecher hat, stellt er gleich beim deutschen Auftaktmatch am Freitag unter Beweis.
Dann trifft die Nagelsmann-Elf in Houston auf die Auswahl aus Curaçao. Anstoß ist um 19 Uhr deutscher Zeit. Das Spiel wird live in der ARD übertragen. Zudem ist es im Livestream in der ARD-Mediathek sowie bei MagentaTV zu sehen.
Titelfoto: Kölner Zoo