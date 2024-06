Geheimnis um Kölner Tigerbabys: So heißen die süßen Nachwuchs-Räuber

"Es handelt sich um ein Weibchen und ein Männchen, 1:1 also", schreibt der Tierpark zu einigen süßen Schnappschüssen der Jungkatzen.

Ein Bild, auf das sich bald auch Kölner Katzenfans freuen dürfen: Eine Amurtigermutter mit Baby im britischen Banham Zoo. © Joe Giddens/PA Wire/dpa

Und nachdem nun das Geschlecht feststeht, können sich die Tigerbabys auch endlich über ihre eigenen Namen freuen: "Das Weibchen heißt 'Tochka', was in der Ursprungsregion der Amurtiger, dem russischen Fernen Osten, so viel wie Punkt oder Fleck bedeutet", schreibt der Zoo. Grund für den besonderen Namen sei ein kleiner Punkt auf ihrer Pfote.

Ihr Bruder darf sich hingegen ab sofort "Timur" nennen. Das bedeutet in etwa "Der Eiserne".

Darüber hinaus teilt der Tierpark mit, dass es sowohl "Tochka" als auch "Timur" sehr gut geht. Beide sind "fit, agil und proper, Kater und Katze wiegen jeweils 8,5 Kilogramm", so der Zoo weiter.

Außerdem gibt es gute Nachrichten für die Fans, die schon seit Monaten sehnsüchtig auf die Nachwuchs-Räuber warten: Ab Mitte Juli sollen die beiden voraussichtlich endlich auch in der Tigeraußenanlage zu sehen sein.