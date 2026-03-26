Kölner Zoo tauft Faultier-Baby: So heißt Kölns tiefenentspanntester Bürger

Köln - Seit November 2025 mischt ein kleines Faultier-Baby das "Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus" im Kölner Zoo gehörig auf. Nun wurde das Geschlecht des Nachwuchs-Stars ermittelt und ein Name vergeben.

Der kleine "Yono" frisst am liebsten gekochtes Gemüse und entwickelt sich prächtig. © Rolf Schlosser/Kölner Zoo

Der kleine Mann heißt ab sofort "Yono", teilt der Zoo am Donnerstag mit.

Demnach habe man das Geschlecht des Jungtiers zunächst nicht bestimmt, um die Bindung zu Mutter "Jumi" nicht zu stören. Dies sei inzwischen allerdings durch die Bestimmung von Haarproben in einem Labor nachgeholt worden.

Den Namen für Kölns wohl tiefenentspanntesten Neubürger wählte das Pharmaunternehmen Klosterfrau Group aus, das auch die Patenschaft für "Yono" übernommen hat und den Zoo finanziell unterstützt.

"Wir danken der Klosterfrau Group für dieses tolle Engagement für unseren kleinen 'Yono'", freuen sich die Zoo-Vorstände Prof. Theo Pagel und Christopher Landsberg.