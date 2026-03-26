Kölner Zoo tauft Faultier-Baby: So heißt Kölns tiefenentspanntester Bürger
Köln - Seit November 2025 mischt ein kleines Faultier-Baby das "Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus" im Kölner Zoo gehörig auf. Nun wurde das Geschlecht des Nachwuchs-Stars ermittelt und ein Name vergeben.
Der kleine Mann heißt ab sofort "Yono", teilt der Zoo am Donnerstag mit.
Demnach habe man das Geschlecht des Jungtiers zunächst nicht bestimmt, um die Bindung zu Mutter "Jumi" nicht zu stören. Dies sei inzwischen allerdings durch die Bestimmung von Haarproben in einem Labor nachgeholt worden.
Den Namen für Kölns wohl tiefenentspanntesten Neubürger wählte das Pharmaunternehmen Klosterfrau Group aus, das auch die Patenschaft für "Yono" übernommen hat und den Zoo finanziell unterstützt.
"Wir danken der Klosterfrau Group für dieses tolle Engagement für unseren kleinen 'Yono'", freuen sich die Zoo-Vorstände Prof. Theo Pagel und Christopher Landsberg.
Der Faultier-Nachwuchs wurde am 4. November geboren und bringt aktuell knapp ein Kilogramm auf die Waage. Er entwickelt sich prächtig, nimmt stetig zu und frisst besonders gern gekochtes Gemüse wie Möhren und Sellerie, teilt der Tierpark zudem mit und ergänzt: "Das Jungtier ist ausgesprochen neugierig, fit und aktiv."
Titelfoto: Rolf Schlosser/Kölner Zoo