11.11. in Köln: Diese Register zieht die Stadt für sicheres Feiern

Köln - Köln rüstet sich für den Start in die fünfte Jahreszeit am Dienstag, dem 11. November 2025. Damit das Ganze sicher über die Bühne geht, haben sich die Verantwortlichen ordentlich ins Zeug gelegt.

Am 11.11. feiert Köln den Start in die fünfte Jahreszeit mit Tausenden jecken auf den Straßen, viel Vorfreude und strengen Sicherheitsmaßnahmen. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Wie die Stadt mitteilt, befindet man sich hier schon seit Wochen im Ausnahmemodus, um alles pünktlich auf die Beine stellen zu können.

Dazu habe man laut Ordnungsamtsleiter Ralf Mayer "gemeinsam mit der Polizei und vielen anderen alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, damit Kölnerinnen und Besucherinnen sicher und fröhlich den Start in die Session feiern können".

Damit niemand unter 16 heimlich Bier, Wein oder Lachgas abgreift, wurden im Vorfeld jugendliche Testkäufer eingesetzt.

So soll sichergestellt werden, dass sich alle Geschäfte an die Vorgaben halten. Bisher sei das auch größtenteils der Fall gewesen.

Von den Besuchern wünscht sich die Stadt Köln einen respektvollen Umgang miteinander: "Nutzen Sie die aufgestellten Toiletten und Abfallbehältnisse, beschallen Sie Ihre Nachbarschaft nicht zu sehr und kümmern Sie sich um Mitmenschen, die Hilfe benötigen."