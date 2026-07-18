50 Jahre Bläck Fööss im Tanzbrunnen: Das erwartet Euch beim Jubiläumskonzert

Köln - Seit einem halben Jahrhundert gehört dieser Termin für viele Kölner fest zum Sommer dazu: Die Bläck Fööss stehen jedes Jahr auf der Bühne des Tanzbrunnens. Am 29. August feiert die Kultband dieses besondere Jubiläum mit einem großen Konzert.

Sänger Mirko Bäumer (l./56) mit den früheren Bläck-Fööss-Mitgliedern Josef Stoklosa (78) und Tommy Engel (76). Die Band feiert am 29. August ihr 50. Tanzbrunnen-Konzert. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Zum 50. Bühnenjubiläum dürfen sich Fans nicht nur auf die aktuelle Bläck Fööss Besetzung freuen. Auch frühere Bandmitglieder wie Bömmel Lückerath, Erry Stoklosa, Ralph "Gus" Gusovius und Karl-Friedrich "Kafi" Biermann stehen mit auf der Bühne. Außerdem hat die Band noch zwei Überraschungsgäste angekündigt.

Für viele Kölner ist der Auftritt am Rhein längst eine Tradition. Seit Jahrzehnten wird hier gemeinsam gesungen, geschunkelt und gefeiert.

Das Jubiläumskonzert soll genau diese besondere Verbindung zwischen Band und Publikum noch einmal in den Mittelpunkt stellen.

Die Veranstalter rechnen mit einem stimmungsvollen Sommerabend, bei dem nicht nur die größten Hits der Bläck Fööss erklingen, sondern auch einige emotionale Momente garantiert sein dürften.