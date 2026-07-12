Buntes Sommerferienprogramm: Kölner Museen locken mit kreativen Mitmach-Aktionen

Köln - Keine Langeweile in den Sommerferien: Die Kölner Museen haben wieder zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche vorbereitet.

In den Sommerferien laden die Kölner Museen Kinder und Jugendliche zu kreativen Workshops und Mitmach-Aktionen ein. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Der Museumsdienst der Stadt Köln hat gemeinsam mit den Museen ein buntes Programm auf die Beine gestellt, bei dem Kinder und Jugendliche Geschichte, Kunst und Kultur spielerisch entdecken können.

Auf dem Plan stehen verschiedene Workshops, Führungen und Mitmach-Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen. Dabei können die Teilnehmer selbst Hand anlegen und kreativ werden.

Kinder können unter anderem das Handwerk des Webens ausprobieren, eigenes Briefpapier gestalten oder bei einer Lesung im kölnischen Stadtmuseum in Geschichten eintauchen.

Auch für ältere Kinder und Jugendliche gibt es passende Angebote: Ende August findet im Museum Schnütgen ein viertägiger Theaterworkshop statt, bei dem die Teilnehmer ihre eigenen Ideen auf die Bühne bringen können.