Buntes Sommerferienprogramm: Kölner Museen locken mit kreativen Mitmach-Aktionen
Köln - Keine Langeweile in den Sommerferien: Die Kölner Museen haben wieder zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche vorbereitet.
Der Museumsdienst der Stadt Köln hat gemeinsam mit den Museen ein buntes Programm auf die Beine gestellt, bei dem Kinder und Jugendliche Geschichte, Kunst und Kultur spielerisch entdecken können.
Auf dem Plan stehen verschiedene Workshops, Führungen und Mitmach-Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen. Dabei können die Teilnehmer selbst Hand anlegen und kreativ werden.
Kinder können unter anderem das Handwerk des Webens ausprobieren, eigenes Briefpapier gestalten oder bei einer Lesung im kölnischen Stadtmuseum in Geschichten eintauchen.
Auch für ältere Kinder und Jugendliche gibt es passende Angebote: Ende August findet im Museum Schnütgen ein viertägiger Theaterworkshop statt, bei dem die Teilnehmer ihre eigenen Ideen auf die Bühne bringen können.
Die Plätze bei den Ferienprogrammen sind allerdings begrenzt. Wer dabei sein möchte, sollte sich deshalb rechtzeitig anmelden.
Das komplette Programm mit allen Terminen und Angeboten gibt es beim Museumsdienst Köln.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa