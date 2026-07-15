Ansturm auf Kult-Radrennen: Ticketverkäufe übertreffen alle Erwartungen

Köln - Das Radrennen "Rund um Köln" boomt: Nur eine Woche nach dem Start der Anmeldung für 2027 sind bereits die Hälfte der Plätze vergeben. Die Veranstalter rechnen mit einem frühzeitig ausverkauften Event.

Das Feld der Profiteams rollte zum Start des Radrennens "Rund um Köln" 2026 auf der Severinsbrücke hinter dem Führungsfahrzeug. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Am 23. Mai 2027 geht "Rund um Köln" in die nächste Runde. Wer dabei sein möchte, sollte sich aber nicht zu viel Zeit lassen: Seit dem Start der Online-Anmeldung am 7. Juli haben sich schon fast 5000 Radsportlerinnen und Radsportler einen Platz gesichert.

Zum gleichen Zeitpunkt hatten sich im Vorjahr gerade einmal rund 1800 Teilnehmer angemeldet. Der Andrang ist in diesem Jahr also besonders groß.

Doch auch schon die Veranstaltung für 2026 war bereits Monate im Voraus ausverkauft. Für 2027 zeichne sich laut den Veranstaltern nun ein ähnliches Bild ab.

Unbegrenzt ist die Teilnahme leider nicht: Für die längere Strecke (Velodom 120) stehen maximal 5000 Startplätze zur Verfügung, beim Velodom 60 sind es 4500 Plätze.