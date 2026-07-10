Wolfgang Niedecken freut sich auf BAP-Konzert in Köln am Freitagabend: "Da kribbelt's schon enorm!"
Von Christoph Driessen
Köln - Zum 50-jährigen Bestehen von BAP tritt Wolfgang Niedecken (75) mit der Kult-Band am Freitagabend ab 18 Uhr im Kölner Rheinenergie-Stadion auf.
"Mit diesem Konzert geht schon auch ein Traum in Erfüllung", sagte Niedecken zuvor der Deutschen Presse-Agentur (dpa).
"Dieses Stadion ist irgendwie mein Wohnzimmer, ich bin hier alle zwei Wochen, um die Heimspiele des 1. FC Köln zu gucken, ich habe hier viele Konzerte miterlebt und drei Mal vor den Rolling Stones gespielt. Jetzt als Topact auf der Bühne zu stehen und einen ganzen Abend zu bestreiten, ist noch einmal etwas ganz Neues. Da kribbelt's schon enorm", so Niedecken.
Die Kölschrock-Band BAP feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Niedecken selbst ist im März 75 geworden. Ende November beginnt eine neue Tournee durch Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz - Titel "Zielgerade".
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa