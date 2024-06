AfD-Kreisparteitag in Kölner Gymnasium sorgt für Aufregung - "Kasalla" ruft zu Gegendemo auf

Ein Kreisparteitag der AfD in Köln am heutigen Sonntag sorgt für Aufregung. Auch die Band "Kasalla" will zum Protest erscheinen und ein Konzert veranstalten.

Von Jonas Reihl

"Kasalla" gilt als eine der bekanntesten Kölsch-Rock-Bands der Stadt und tritt deutschlandweit auf. © Henning Kaiser/dpa Geplant ist der Parteitag im Gymnasium "Neue Sandkaul" im Stadtteil Widdersdorf. Via Instagram kündigte "Kasalla" bereits am Freitag (14. Juni) an, ebenfalls vor Ort sein zu wollen. "Wir unterstützen aus vollstem Herzen die friedliche Demo vor dem Gymnasium 'Neue Sandkaul'", heißt es in dem Post. Die Band wolle sich den Protesten anschließen und "ein paar Lieder spielen und Worte sagen". Köln Kultur & Leute Erste Infos zu "Cologne Pride": Das erwartet Besucher beim "Christopher Street Day" in Köln "Kasalla"-Frontmann Bastian Kampmann (47) zeigt sich zudem entsetzt darüber, dass die AfD ihre Veranstaltung ausgerechnet in einer Schule ausrichtet. Immerhin sei das "ein Ort, an dem wir den Kindern gesellschaftliche Werte vermitteln wollen", so Kampmann.

"Kasalla" will bei Anti-AfD-Demo "ein bisschen trommeln und friedlich Rabatz machen"