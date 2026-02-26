Kölns Kita-Ausbau zeigt Wirkung: Was sich geändert hat

Die Stadt Köln hat in den letzten Jahren viele neue Kitaplätze geschaffen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Wie die Stadt mitteilt, haben zum Ende des Kindergartenjahres 2025/2026 rund 54 Prozent der Kinder unter drei Jahren einen Kitaplatz.

Für die ganz Kleinen ist das also knapp über der Zielmarke von 52 Prozent. Bei den älteren Kindern über drei Jahren wird der Rechtsanspruch mit 101 Prozent komplett erfüllt.

Vor zwanzig Jahren sah es für die U3-Betreuung noch deutlich schlechter aus: Damals gab es nur 9 Prozent der Kinder unter drei Jahren, die einen Platz in einer Kita bekommen haben.

Seit 2015 hat die Stadt 125 neue Kitas gebaut, um das Angebot zu erweitern.