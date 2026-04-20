Art Düsseldorf überzeugt und lockt mehr als 20.000 Besucher an

Düsseldorf - Die Kunstmesse Art Düsseldorf hat nicht nur mehr Aussteller, sondern auch mehr Besucher als im Vorjahr verzeichnet. 23.000 Menschen kamen zur achten Auflage der internationalen Messe für zeitgenössische Kunst, teilten die Veranstalter mit. 119 Galerien waren auf der Art Düsseldorf vertreten.

Die Kunstmesse Art Düsseldorf konnte in diesem Jahr ein Besucherplus verzeichnen. © Christophe Gateau/dpa

Vergangenes Jahr hatten 108 Galerien an der Art Düsseldorf teilgenommen und 20.000 Besucherinnen und Besucher in das Areal Böhler gelockt.

Messechef Walter Gehlen zeigte sich hochzufrieden: "Dieses Jahr hat alle Erwartungen getoppt. Die vielzitierte Krise des Kunstmarkts - sie findet woanders statt."

Die Art Düsseldorf habe sich als zentraler Ort für zeitgenössische Kunst im deutschsprachigen Raum bestätigt.

Die Messe entwickele sich konsequent weiter und werde für viele zunehmend zu einem Bezugspunkt im Markt.

Entscheidend sei die Qualität der Auswahl und die enge Zusammenarbeit mit den Galerien. "Wir sehen, dass gerade jetzt klare Positionen und Vertrauen den Unterschied machen."



