Gratis Sportkurse? Diese Angebote unter freiem Himmel gibt es ab sofort in Köln
Köln - Sommer, Sonne und kostenlose Sportkurse für alle Kölner! Ab dem 1. Juni können die Menschen in der Domstadt dank "Kölle aktiv" wieder draußen trainieren.
Mit dem Bewegungsformat startet die Stadt gemeinsam mit dem Stadtsportbund Köln in einen aktiven Sommer. Heißt: Bis zum 31. August laufen in allen neun Stadtbezirken kostenlose Sport- und Bewegungskurse unter freiem Himmel.
Ob Yoga im Park, Zumba im Veedel, Breakdance, Boule, Capoeira oder sogar Selbstverteidigung - jede Woche stehen insgesamt 63 verschiedene Kurse auf dem Programm.
Mitmachen kann wirklich jede und jeder. Alter, Fitness-Level oder Vorerfahrung spielen keine Rolle. Auch Menschen mit Behinderung sollen ausdrücklich angesprochen werden.
Dafür gibt es bei allen Angeboten ein Ampelsystem des Deutschen Behindertensportverbandes, das zeigt, wie zugänglich die jeweiligen Kurse sind.
"Kölle aktiv": So könnt Ihr teilnehmen
Eine Anmeldung brauchen Interessierte nicht. Wer Lust hat, kann einfach vorbeikommen und sogar mehrere Angebote ausprobieren. Alle Infos und Kurse gibt es auf koelle-aktiv.de.
Kölns Sportdezernent Robert Voigtsberger freut sich über den Erfolg des Projekts: "Kölle aktiv" sei ein Angebot, das sich jedes Jahr großer Beliebtheit erfreue. Gleichzeitig könnten die Menschen nicht nur neue Sportarten entdecken, sondern auch die Vereine in ihrem Veedel kennenlernen.
Das Projekt läuft inzwischen bereits im achten Jahr in Folge und soll noch mehr Menschen dauerhaft für Sport und Bewegung begeistern.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Sebastian Kahnert/dpa,