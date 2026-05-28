Gratis Sportkurse? Diese Angebote unter freiem Himmel gibt es ab sofort in Köln

Köln - Sommer, Sonne und kostenlose Sportkurse für alle Kölner! Ab dem 1. Juni können die Menschen in der Domstadt dank "Kölle aktiv" wieder draußen trainieren.

Ab dem 1. Juni können sich alle Kölnerinnen und Kölner über kostenlose Sportkurse unter freiem Himmel freuen. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Mit dem Bewegungsformat startet die Stadt gemeinsam mit dem Stadtsportbund Köln in einen aktiven Sommer. Heißt: Bis zum 31. August laufen in allen neun Stadtbezirken kostenlose Sport- und Bewegungskurse unter freiem Himmel.

Ob Yoga im Park, Zumba im Veedel, Breakdance, Boule, Capoeira oder sogar Selbstverteidigung - jede Woche stehen insgesamt 63 verschiedene Kurse auf dem Programm.

Mitmachen kann wirklich jede und jeder. Alter, Fitness-Level oder Vorerfahrung spielen keine Rolle. Auch Menschen mit Behinderung sollen ausdrücklich angesprochen werden.

Dafür gibt es bei allen Angeboten ein Ampelsystem des Deutschen Behindertensportverbandes, das zeigt, wie zugänglich die jeweiligen Kurse sind.