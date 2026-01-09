Auch in Köln: Ver.di ruft zu ganztägigen Streiks auf

Köln - In Köln stehen Beschäftigte im öffentlichen Dienst nächste Woche im Zeichen von Streiks.

In der kommenden Woche legen Beschäftigte in Köln aus verschiedenen Bereichen ihre Arbeit nieder. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Gewerkschaft ver.di Köln-Bonn-Leverkusen kündigt an, dass es ab nächster Woche auch in Köln ganztägig zu Streiks kommen wird.

Los geht es direkt am Montag und Dienstag: Mitarbeitende der Uniklinik, der Uni, der Technischen Hochschule, der Bezirksregierung, der Staatsanwaltschaft und von Straßen.NRW legen ihre Arbeit nieder.

Laut ver.di sei das nötig, weil die Arbeitgeber bisher noch kein Angebot vorgelegt haben. Der Druck auf die Arbeitgeberseite soll damit erhöht werden.