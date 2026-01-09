Auch in Köln: Ver.di ruft zu ganztägigen Streiks auf
Köln - In Köln stehen Beschäftigte im öffentlichen Dienst nächste Woche im Zeichen von Streiks.
Die Gewerkschaft ver.di Köln-Bonn-Leverkusen kündigt an, dass es ab nächster Woche auch in Köln ganztägig zu Streiks kommen wird.
Los geht es direkt am Montag und Dienstag: Mitarbeitende der Uniklinik, der Uni, der Technischen Hochschule, der Bezirksregierung, der Staatsanwaltschaft und von Straßen.NRW legen ihre Arbeit nieder.
Laut ver.di sei das nötig, weil die Arbeitgeber bisher noch kein Angebot vorgelegt haben. Der Druck auf die Arbeitgeberseite soll damit erhöht werden.
Ver.di fordert für die rund 925.000 Tarifbeschäftigten der Länder mindestens sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro extra pro Monat.
Die nächste Runde der Tarifgespräche steht am 15. und 16. Januar in Potsdam an. Bleibt das Angebot aus, dürfte der Streik weitergehen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa