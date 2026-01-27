Bewerbung per Handyvideo: Ex-"Höhner"-Frontmann sucht Musical-Darsteller
Köln - Wer schon immer mal auf die große Bühne wollte, hat bald in Köln seine große Chance: Ex-"Höhner"-Frontmann Henning Krautmacher (68) sucht nach zwei Laien, die eine Gastrolle im Erfolgsmusical "Himmel und Kölle" übernehmen wollen.
Das hat 68-Jährige, der selbst regelmäßig eine Rolle in dem Stück übernimmt, am Montag auf Instagram verkündet.
Unter dem Motto "Henning sucht den Super-Köbes und die Super-Jakobine" - angelehnt an die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" - können sich Interessierte bis zum 10. Februar bewerben.
Eine professionelle Gesangsausbildung brauchen Interessierte dafür nicht. Stattdessen reicht ein kurzes Bewerbungsvideo auf Instagram oder Facebook, in dem erklärt wird, warum man unbedingt dabei sein muss.
Wer den Musiker am Ende überzeugt, darf auf eine Premiere noch in dieser Spielzeit hoffen. Die letzte Aufführung ist für den 29. März geplant.
Als Köbes wird der Kellner in Kölner Brauhäusern bezeichnet. Die Jakobine ist das weibliche Pendant dazu. Krautmacher selbst stand bislang nach eigenen Angaben etwa 50-mal in der Rolle auf der Bühne.
Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa