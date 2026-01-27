Bewerbung per Handyvideo: Ex-"Höhner"-Frontmann sucht Musical-Darsteller

Ex-Höhner-Frontmann Henning Krautmacher sucht mit einer Aktion nach zwei Laiendarstellern für das Erfolgsmusical "Himmel und Kölle".

Von Jonas Reihl

Köln - Wer schon immer mal auf die große Bühne wollte, hat bald in Köln seine große Chance: Ex-"Höhner"-Frontmann Henning Krautmacher (68) sucht nach zwei Laien, die eine Gastrolle im Erfolgsmusical "Himmel und Kölle" übernehmen wollen.

Henning Krautmacher (68) war 35 Jahre Frontmann der Kölner Kult-Band "Höhner". Inzwischen steht er regelmäßig für das Musical "Himmel und Kölle" auf der Bühne. (Archivfoto)
Henning Krautmacher (68) war 35 Jahre Frontmann der Kölner Kult-Band "Höhner". Inzwischen steht er regelmäßig für das Musical "Himmel und Kölle" auf der Bühne. (Archivfoto)  © Daniel Reinhardt/dpa

Das hat 68-Jährige, der selbst regelmäßig eine Rolle in dem Stück übernimmt, am Montag auf Instagram verkündet.

Unter dem Motto "Henning sucht den Super-Köbes und die Super-Jakobine" - angelehnt an die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" - können sich Interessierte bis zum 10. Februar bewerben.

Eine professionelle Gesangsausbildung brauchen Interessierte dafür nicht. Stattdessen reicht ein kurzes Bewerbungsvideo auf Instagram oder Facebook, in dem erklärt wird, warum man unbedingt dabei sein muss.

Köln: Gute Nachricht für Köln: Rettungswagen bleiben kostenlos
Köln Kultur & Leute Gute Nachricht für Köln: Rettungswagen bleiben kostenlos

Wer den Musiker am Ende überzeugt, darf auf eine Premiere noch in dieser Spielzeit hoffen. Die letzte Aufführung ist für den 29. März geplant.

Als Köbes wird der Kellner in Kölner Brauhäusern bezeichnet. Die Jakobine ist das weibliche Pendant dazu. Krautmacher selbst stand bislang nach eigenen Angaben etwa 50-mal in der Rolle auf der Bühne.

Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa

Mehr zum Thema Köln Kultur & Leute: