Bewerbung per Handyvideo: Ex-"Höhner"-Frontmann sucht Musical-Darsteller

Köln - Wer schon immer mal auf die große Bühne wollte, hat bald in Köln seine große Chance: Ex-"Höhner"-Frontmann Henning Krautmacher (68) sucht nach zwei Laien, die eine Gastrolle im Erfolgsmusical "Himmel und Kölle" übernehmen wollen.

Henning Krautmacher (68) war 35 Jahre Frontmann der Kölner Kult-Band "Höhner". Inzwischen steht er regelmäßig für das Musical "Himmel und Kölle" auf der Bühne. (Archivfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Das hat 68-Jährige, der selbst regelmäßig eine Rolle in dem Stück übernimmt, am Montag auf Instagram verkündet.

Unter dem Motto "Henning sucht den Super-Köbes und die Super-Jakobine" - angelehnt an die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" - können sich Interessierte bis zum 10. Februar bewerben.

Eine professionelle Gesangsausbildung brauchen Interessierte dafür nicht. Stattdessen reicht ein kurzes Bewerbungsvideo auf Instagram oder Facebook, in dem erklärt wird, warum man unbedingt dabei sein muss.

Wer den Musiker am Ende überzeugt, darf auf eine Premiere noch in dieser Spielzeit hoffen. Die letzte Aufführung ist für den 29. März geplant.