Gute Nachricht für Köln: Rettungswagen bleiben kostenlos

Köln - Der Einsatz eines Rettungswagens wird für Menschen in Köln auch weiterhin kostenfrei bleiben.

Köln hält am kostenfreien Rettungsdienst fest: Für Patientinnen und Patienten entstehen auch künftig keine Gebühren. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Die Stadt habe "nach intensiven Abstimmungen mit den Krankenkassen" eine Einigung über neue Gebührentarife erzielt.

"Eine finanzielle Belastung für Patient*innen konnte abgewendet und damit sichergestellt werden, dass Menschen in einer medizinischen Notsituation nicht aus Sorge vor möglichen Kosten zögern, den Rettungsdienst zu alarmieren", hieß es in einer schriftlichen Mitteilung.

Der entsprechende neue Entwurf der Rettungsdienstgebührensatzung werde nun den politischen Gremien der Stadt Köln zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt: "Eine Entscheidung ist für die Ratssitzung am 5. Februar vorgesehen."

Viele Kreise und Großstädte in Nordrhein-Westfalen verhandeln aktuell mit den Krankenkassen über die Kosten für den Rettungsdienst. Die gesetzlichen Kassen haben angekündigt, einen bestimmten Teil der Kosten nicht mehr zu übernehmen.