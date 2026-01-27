Licht am Ende der Baustelle: Offenbachplatz nähert sich Ziel

Köln - Gute Nachrichten vom Kölner Offenbachplatz: Die Großbaustelle liegt weiter voll im Plan.

Ursprünglich sollte die Sanierung der Bühnen Köln nur rund drei Jahre dauern und 2015 fertiggestellt sein. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Wie die Stadt mitteilte, ist die bauliche Fertigstellung von Oper, Schauspielhaus, Kinderoper und dem kleinen Haus pünktlich zum Jahreswechsel erreicht worden.

Die überarbeiteten Pläne, inklusive Brandschutz und Lüftung, sind inzwischen auch offiziell durch: Das Bauaufsichtsamt der Stadt Köln hat grünes Licht gegeben.

Seit Anfang Januar werden nach und nach die technischen Anlagen hochgefahren und alles Stück für Stück in Betrieb genommen.

Parallel laufen schon die ersten Begehungen mit Fachleuten, damit die finalen Abnahmen Anfang April sauber über die Bühne gehen können.



