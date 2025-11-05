Der letzte Akt steht an: "Moulin Rouge!"-Musical verlässt Köln

Köln - Im kommenden Jahr fällt für das "Moulin Rouge!"-Musical in Köln nach fast vier Jahren der letzte Vorhang.

Mit rund 1,5 Millionen Besuchern zählt "Moulin Rouge!" zu den erfolgreichsten Musical-Aufführungen in Deutschland. © Thomas Banneyer/dpa

Seit seiner Premiere im November 2022 zählt die Aufführung im Kölner Musical Dome mit rund 1,5 Millionen Besuchern zu den erfolgreichsten Musicals in Deutschland. Trotzdem haben die Veranstalter nun angekündigt, dass die Produktion im Sommer 2026 enden wird.

"Das Musical ist ein ganz besonderes Kapitel für unser Haus. Diese Show hat Maßstäbe in der deutschen Musicalszene gesetzt und unser Publikum berührt", resümiert Michaela Guth, Theaterleiterin des Musical Domes, in einer Mitteilung des "Moulin Rouge!"-Veranstalters ATG Entertainment.

Vor dem letzten Akt dürfen sich die Fans allerdings noch einmal auf einige Highlights freuen: Am 8. November feiert die Show etwa ihr dreijähriges Jubiläum in der Domstadt.

Zudem wird Ex-"DSDS"-Sternchen Sarah Engels (33) ab dem 13. November erstmals in der Hauptrolle der Santine auf der Bühne stehen. Geplant sind 15 Vorstellungen mit der Sängerin.