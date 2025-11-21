"Drink doch eine met": Echte Kölner brauchen diese T-Shirts
Köln - Kölsche Kultur trifft auf moderne Streetwear: Der erfolgreiche Kölner Instagram-Account "Koelnistkool" und die Kult-Band "Bläck Fööss" haben sich zusammengetan und eine limitierte Heimat-Kollektion herausgebracht.
Was als kreativer Fan-Clip startete, mündete in einer offiziellen Partnerschaft!
Koelnistkool hatte damals das T-Shirt mit dem Spruch "Drink doch eine met" veröffentlicht, woraufhin sich der Manager der Bläck Fööss meldete und die Idee für eine gemeinsame Mode-Linie entstand.
Auf T-Shirts, Hoodies und Socken finden sich nun Kult-Sprüche wie "Et hätt noch immer jot jejange" oder legendäre Song-Titel wie "Bye Bye My Love" der Kölner Band aus dem Jahr 1985.
Für den lokalen Social-Media-Account sei das Projekt "eine absolute Herzensangelegenheit", so Firat Mercan, Gründer des hippen Stadt-Insiderlabels.
Der Geschäftsführer ist überzeugt: "Die Bläck Fööss stehen wie kaum eine andere Band für Köln, für Tradition, Zusammenhalt und für dieses besondere Gefühl, das man nur hier versteht. Ihre Texte erzählen Geschichten, die Generationen verbinden, und genau diese Atmosphäre wollten wir mit in die Kollektion tragen."
Herausgekommen sind Shirts und Hoodies, die die Zitate wiedererkennbar lassen, aber trotzdem cool und urban wirken. Diese sind ab sofort auf der offiziellen Koelnistkool-Webseite erhältlich.
Titelfoto: Koelnistkool GmbH