"Drink doch eine met": Echte Kölner brauchen diese T-Shirts

Köln - Kölsche Kultur trifft auf moderne Streetwear: Der erfolgreiche Kölner Instagram -Account "Koelnistkool" und die Kult-Band "Bläck Fööss" haben sich zusammengetan und eine limitierte Heimat-Kollektion herausgebracht.

Die neue Kollektion der zwei Kölner-Originale vereint Heimat-Gefühl und moderne Motive. © Koelnistkool GmbH

Was als kreativer Fan-Clip startete, mündete in einer offiziellen Partnerschaft!

Koelnistkool hatte damals das T-Shirt mit dem Spruch "Drink doch eine met" veröffentlicht, woraufhin sich der Manager der Bläck Fööss meldete und die Idee für eine gemeinsame Mode-Linie entstand.

Auf T-Shirts, Hoodies und Socken finden sich nun Kult-Sprüche wie "Et hätt noch immer jot jejange" oder legendäre Song-Titel wie "Bye Bye My Love" der Kölner Band aus dem Jahr 1985.

Für den lokalen Social-Media-Account sei das Projekt "eine absolute Herzensangelegenheit", so Firat Mercan, Gründer des hippen Stadt-Insiderlabels.