Neuer After-Work-Markt für Köln: Stadt will frischen Wind auf den Rudolfplatz bringen

Köln – Der Rudolfplatz in der Kölner Innenstadt soll abends künftig nicht mehr nur Durchgangsstation sein, sondern ein echter Treffpunkt zum Bummeln, Snacken und Chillen. Die Stadt Köln plant dort einen neuen Abend-Wochenmarkt und sucht jetzt jemanden, der das Ganze organisiert.

Neben Obst und Gemüse soll der Markt auch Dinge anbieten, die zum längeren verweilen einladen. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Stadt Köln mitteilt, können sich ab sofort Veranstalter mit richtig guten Ideen bewerben.

Gewünscht ist ein Konzept, das nicht einfach nur "normaler Wochenmarkt" ist, sondern klassische Marktstände und coole Extras vereint.

Neben Obst, Gemüse, Brot, Käse, Fleisch, Fisch und Blumen sollen hier auch hochwertige Gastro-Angebote ihren Platz finden.

Genauso können passende Non-Food-Produkte rund zum Beispiel ums Thema Kochen und Lebensmittel einladen, länger zu bleiben.



