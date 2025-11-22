Kölns einzigartige Weihnachts-Attraktion: Auf Tour mit den Heinzel

Köln - Wer in den nächsten Wochen über den Weihnachtsmarkt am "Alter Markt" in Köln schlendert, sollte sich einen kleinen Abstecher unbedingt vormerken: Ab Montag (24. November) geht dort nämlich wieder der "Heinzelexpress" an den Start.

Der "Heinzelexpress" entführt Weihnachtsmarktbesucher auf eine einzigartige Zeitreise. © TimeRide

Für die virtuelle Mini-Zeitreise mitten auf dem Weihnachtsmarkt steht ein liebevoll restaurierter Oldtimer-Bus parat.



Zehn Minuten lang geht es per VR-Brille runter in die sagenumwobene Unterwelt der Heinzel – die kleinen, fleißigen Kölner Wichtel, die angeblich nachts alles erledigen, was tagsüber liegen blieb.

Drinnen taucht man in 360-Grad-Szenen ab, besucht Bäcker, Steinmetze und Zimmerleute des 19. Jahrhunderts und begegnet zwischendurch natürlich auch den Heinzelmännchen selbst.

Die Macher haben sich bei der Geschichte am Gedicht von August Kopisch von 1836 orientiert, aber mit moderner Technik, Musik und neuen Figuren ein überraschendes Ende gezaubert.