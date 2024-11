Entscheidung gefallen: So geht es mit dem Muezzin-Ruf an der Kölner Moschee weiter

Köln - Zwei Jahre lang durfte an der DITIB-Moschee in Köln der Muezzin unter strengen Vorgaben gläubige Muslime zum Gebet rufen. Nach Ablauf der Pilotphase hat die Stadt das Vorgehen nochmals geprüft und nun entschieden: Die Erlaubnis bleibt bis auf Weiteres unbefristet bestehen.

An der DITIB-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld ruft seit mittlerweile zwei Jahren der Muezzin zum Freitagsgebet. Das wird auch vorerst so bleiben. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

In der Mitteilung der Stadt Köln zum Muezzin-Ruf ist zu lesen, dass an der bestehenden Regelung nichts verändert wird. So gelten weiterhin die Auflagen dass nur freitags von 12 bis 15 Uhr öffentlich der Ruf zum Gebet ertönen darf - mit einer maximalen Dauer von fünf Minuten.

Als Begründung für die weitere, jetzt unbefristete Erlaubnis teilte die Stadt mit, dass bisher keine Hinweise auf Verstöße gegen die Auflagen zu verzeichnen waren.

Trotzdem war der Muezzin-Ruf in Köln alles andere als unumstritten. Der Islamismus-Experte Ahmad Mansour (48) kritisierte den Muezzin-Ruf als "Machtdemonstration des politischen Islam".

Die DITIB, die die Zentralmoschee in Ehrenfeld betreibe, sei der verlängerte Arm der türkischen Religionsbehörde und eng mit der dortigen Regierungspartie AKP des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (70) verbunden, so Mansour.

Auch der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Köln Fritz Schramma (77, CDU) hätte sich nach eigener Aussage gegenüber dem "Kölner Stadt Anzeiger", wenn er in der Verantwortung gewesen wäre, gegen eine Erlaubnis ausgesprochen.