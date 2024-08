Extremismus-Forscher will bei "Markus Lanz" wissen: "Wer schützt die Deutschen?"

Hamburg/Berlin - Drei Menschen verloren beim Messermord von Solingen ihr Leben. Erneut ist eine scharfe Debatte um die Flüchtlingspolitik und die Sicherheit in Deutschland entbrannt. So beschäftigte sich auch Markus Lanz (55) nach seiner Rückkehr aus der Sommerpause am Dienstagabend mit den Folgen des schrecklichen Vorfalls.