Karneval vorbei: Das blieb 2026 auf Kölns Straßen zurück
Köln - Mit Regen und riesigem Jecken-Andrang hatte die Stadtreinigung in Köln an Karneval alle Hände voll zu tun und zieht jetzt Bilanz.
Wie die AWB berichtet, blieb die Müllmenge im Vergleich zu 2025 (rund 460 Tonnen) grundsätzlich gleich. Allerdings sorgte der viele Regen dafür, dass der Abfall schwerer war und die Reinigung deutlich aufwendiger.
Vor allem an den Haupttagen zeigte sich der Karneval als echte Großlogistik-Herausforderung: Am Sonntag waren über 550 Mitarbeitende und 240 Fahrzeuge im Einsatz.
Rosenmontag reinigten mehr als 450 Kräfte mit rund 200 Fahrzeugen den 8,5 Kilometer langen Zugweg.
Unterstützt wurden die Teams von rund 700 Eventtonnen, die an den Hotspots im Stadtgebiet aufgestellt waren und offenbar gut genutzt wurden.
Auch beim Thema Glas zeigt sich: Köln lernt dazu. Die Glasverbotszonen und die Aktion "Mehr Spaß ohne Glas" sorgten erneut für deutlich weniger Scherben auf Straßen und Plätzen.
Beim Pilotprojekt "Fläschbäck" wurden allein beim Geisterzug und am Severinstor Tausende Flaschen für den Recycling-Kreislauf gesammelt.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa