Karneval vorbei: Das blieb 2026 auf Kölns Straßen zurück

Köln - Mit Regen und riesigem Jecken-Andrang hatte die Stadtreinigung in Köln an Karneval alle Hände voll zu tun und zieht jetzt Bilanz.

Während andere feierten, rückten Hunderte Kräfte der AWB an, um Kölns Straßen sauber zu halten. © Henning Kaiser/dpa

Wie die AWB berichtet, blieb die Müllmenge im Vergleich zu 2025 (rund 460 Tonnen) grundsätzlich gleich. Allerdings sorgte der viele Regen dafür, dass der Abfall schwerer war und die Reinigung deutlich aufwendiger.

Vor allem an den Haupttagen zeigte sich der Karneval als echte Großlogistik-Herausforderung: Am Sonntag waren über 550 Mitarbeitende und 240 Fahrzeuge im Einsatz.

Rosenmontag reinigten mehr als 450 Kräfte mit rund 200 Fahrzeugen den 8,5 Kilometer langen Zugweg.

Unterstützt wurden die Teams von rund 700 Eventtonnen, die an den Hotspots im Stadtgebiet aufgestellt waren und offenbar gut genutzt wurden.