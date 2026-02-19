99-Cent-Espresso: Chinesischer Kaffee-Riese expandiert nach Köln

Köln - Ein neuer Billig-Kaffee-Anbieter aus China mischt jetzt auch in Köln mit und verkauft Espresso für unter einem Euro. Für viele kleine Cafés könnte das ungemütlich werden.

Mit Kampfpreisen und App-Bestellung will der chinesische Kaffee-Anbieter jetzt auch in Köln durchstarten. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa

Mit "Cotti Coffee" betritt ein riesiger Player aus Fernost die Bühne und eröffnet erste Standorte in Berlin, Hamburg, Köln und Düsseldorf.

Bei den Preisen dürfte sich so mancher Kunde verwundert die Augen reiben: ein Espresso für 99 Cent, ein Cappuccino für 2,97 Euro.

Allerdings gelten diese Kampfpreise nur zum Start. Nach der Eröffnungsphase kostet der kleine Espresso regulär 2 Euro, ein Americano liegt bei 2,70 Euro – zumindest in Köln.

Während Starbucks seit 1971 rund 40.000 Filialen weltweit aufgebaut hat, bringt es Cotti nach gerade einmal vier Jahren schon auf 18.000 Standorte in 28 Ländern.

Da kommt die Frage auf: Wie geht das so schnell und günstig? Die Antwort darauf ist das radikal schlanke System: Bestellt wird nur per App, Personal gibt es auf ein Minimum reduziert und die Läden sind eher klein und minimalistisch gehalten.