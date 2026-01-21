Mehr Ruhe an Silvester? Köln diskutiert über neues Böller-Verbot

Köln - In Köln werden die Stimmen für eine größere Böller-Verbotszone immer lauter. Ob am Rhein bald wirklich weniger geböllert wird, entscheidet sich im Stadtrat.

Nach Silvester bleiben in der Innenstadt oft Müll und Feuerwerksreste liegen. Die Grünen fordern strengere Regeln. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Die Grünen im Kölner Rat wollen privates Feuerwerk weiter einschränken und haben dazu einen Antrag im Stadtrat eingereicht.

Ihr Ziel ist es, bereits bestehende Verbotszonen auszudehnen und das Abfeuern von Feuerwerk besonders an "sensiblen Einrichtungen, Natur- und Erholungsräumen" zu begrenzen.

Die Partei sieht die Silvesterböllerei als großes Problem: Sie bringe "erhebliche Belastungen für Menschen, Tiere und Umwelt" mit sich. Neben dem Müll, der nach dem Jahreswechsel in großen Mengen zurückbleibt, sorgt auch der Feinstaub für Kritik.

Außerdem würden "zahlreiche Verletzungen" entstehen, gerade bei jungen Menschen.

Laut Robert Schallehn, dem umweltpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, seien strengere Regeln deshalb "ein notwendiger Schritt".