Kölner können bald direkt vor der Haustür aufs Carsharing zugreifen
Köln - Köln macht Carsharing einfacher: 2026 sollen 35 neue Stationen im Stadtgebiet eröffnet werden.
Durch die neuen Stationen sollen Kölner noch flexibler auf ein eigenes Auto verzichten und direkt vor der Haustür auf geteilte Fahrzeuge zugreifen können.
Wie die Stadt mitteilt, gibt es bisher schon 27 Carsharing-Stationen im öffentlichen Raum. Jetzt übernimmt die Firma cambio Rheinland, die in Köln seit 1992 aktiv ist, das Ruder für die Erweiterung.
Los geht es vor allem in der Innenstadt, Sülz, Klettenberg, Mülheim, Mauenheim, Junkersdorf und Ehrenfeld.
Bis Ende 2026 sollen alle neuen Standorte mit jeweils zwei Fahrzeugen ausgestattet sein.
Kölner können dabei zwischen Kleinwagen oder auch Transporter wählen. Da das Auto direkt an der Station wieder abgestellt wird, entfällt die nervige Parkplatzsuche am Zielort.
Das Prinzip macht Carsharing nicht nur für Privatleute attraktiv, sondern auch für Unternehmen, die ihren Fuhrpark clever organisieren wollen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa