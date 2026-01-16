Kölner können bald direkt vor der Haustür aufs Carsharing zugreifen

Köln - Köln macht Carsharing einfacher: 2026 sollen 35 neue Stationen im Stadtgebiet eröffnet werden.

Sich ein Auto auszuleihen, wird in Köln bald noch unkomplizierter. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Durch die neuen Stationen sollen Kölner noch flexibler auf ein eigenes Auto verzichten und direkt vor der Haustür auf geteilte Fahrzeuge zugreifen können.

Wie die Stadt mitteilt, gibt es bisher schon 27 Carsharing-Stationen im öffentlichen Raum. Jetzt übernimmt die Firma cambio Rheinland, die in Köln seit 1992 aktiv ist, das Ruder für die Erweiterung.

Los geht es vor allem in der Innenstadt, Sülz, Klettenberg, Mülheim, Mauenheim, Junkersdorf und Ehrenfeld.

Bis Ende 2026 sollen alle neuen Standorte mit jeweils zwei Fahrzeugen ausgestattet sein.