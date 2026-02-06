So fahren die Busse und Bahnen an Karneval in Köln
Köln - Damit Köln auch an Karneval rollt, stockt die KVB Bus- und Bahnverkehr auf. Mehr zu Extra-Fahrten, längeren Nächten und Sondertickets lest Ihr hier.
Rund um Weiberfastnacht, die großen Umzüge und bis Veilchendienstag passt die KVB ihr Angebot deutlich an: Viele Stadtbahnlinien fahren öfter, nachts sogar meist im 30-Minuten-Takt, und Busse werden verstärkt eingesetzt.
Insgesamt sind Hunderte Mitarbeitende und zusätzliche Sicherheitskräfte im Einsatz, besonders an Hotspots wie Heumarkt, Zülpicher Viertel oder Chlodwigplatz.
Dort kann es zeitweise zu Sperrungen, Umleitungen oder dem Durchfahren von Haltestellen ohne Halt kommen. Für besonders volle Bereiche werden extra Bahnsteige aufgebaut und Gleise abgesperrt, damit alles möglichst sicher bleibt.
Hinzu kommt, dass manche Linien nur auf Teilstrecken pendeln, andere werden komplett eingestellt oder durch Ersatzbusse ersetzt.
Nachtverkehr, Sonderfahrpläne und Karnevalsticket
An Weiberfastnacht sind die Stadtbahnen zunächst besonders eng getaktet: Bis 23 Uhr fahren alle Linien im 10-Minuten-Rhythmus, anschließend bis 2.15 Uhr alle 15 Minuten und danach im 30-Minuten-Takt.
Die Buslinien 132 und 136 verkehren ab 23 Uhr ebenfalls alle 15 Minuten, ab 2.15 Uhr fährt die Linie 132 dann im 30-Minuten-Takt weiter.
An Karnevalssonntag und Rosenmontag wird ab 1.15 Uhr ein Nachtverkehr im 30-Minuten-Takt angeboten. Am Rosenmontag selbst fahren die Stadtbahnen ganztägig nach dem Freitagsfahrplan, die Busse nach dem Sonntagsfahrplan.
Am Karnevalsdienstag startet der Nachtverkehr ab 1.15 Uhr und wird im Stunden-Takt durchgeführt.
Die KVB empfiehlt, mehr Zeit einzuplanen und aktuelle Infos kurzfristig zu checken. Eine genaue Übersicht zu den Fahrplanänderungen an den jeweiligen närrischen Tagen findet ihr hier.
Praktisch für alle Jecken: Es gibt wieder ein Karnevalsticket. Für 32,40 Euro seid Ihr von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag (inklusive Nacht) im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Sieg mobil, auch über Köln hinaus.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa