So fahren die Busse und Bahnen an Karneval in Köln

Köln - Damit Köln auch an Karneval rollt, stockt die KVB Bus- und Bahnverkehr auf. Mehr zu Extra-Fahrten, längeren Nächten und Sondertickets lest Ihr hier.

Jeck, aber mobil: Mit Nachtverkehr und Karnevalsticket sollen Feiernde auch an den närrischen Tagen entspannt durch Köln kommen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Rund um Weiberfastnacht, die großen Umzüge und bis Veilchendienstag passt die KVB ihr Angebot deutlich an: Viele Stadtbahnlinien fahren öfter, nachts sogar meist im 30-Minuten-Takt, und Busse werden verstärkt eingesetzt.

Insgesamt sind Hunderte Mitarbeitende und zusätzliche Sicherheitskräfte im Einsatz, besonders an Hotspots wie Heumarkt, Zülpicher Viertel oder Chlodwigplatz.

Dort kann es zeitweise zu Sperrungen, Umleitungen oder dem Durchfahren von Haltestellen ohne Halt kommen. Für besonders volle Bereiche werden extra Bahnsteige aufgebaut und Gleise abgesperrt, damit alles möglichst sicher bleibt.

Hinzu kommt, dass manche Linien nur auf Teilstrecken pendeln, andere werden komplett eingestellt oder durch Ersatzbusse ersetzt.