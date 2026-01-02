Lust auf Kultur im neuen Jahr? Dieses Theater liefert kölsches Chaos pur
Köln - Kölsche Theaterfans, aufgepasst: Der Vorverkauf für das neue Stück des kölschen Traditionstheaters Kumede ist gestartet.
Das Kult-Ensemble kehrt im Mai 2026 zurück an eine legendäre Spielstätte: die Volksbühne am Rudolfplatz, besser bekannt als das ehemalige Millowitsch-Theater.
Ab dem 8. Mai 2026 stehen dort insgesamt 25 Vorstellungen der neuen Komödie "Zoff em Grandhotel – Ein Diva kütt selden allein" auf dem Spielplan.
Darin geht es um zwei ehemals befreundete, heute verfeindete Weltstars, die bei einer Benefiz-Gala in einem Luxus-Grandhotel aufeinandertreffen.
Ein Missverständnis bringt den perfekt geplanten Abend völlig durcheinander: Türen knallen, Egos explodieren und das Chaos nimmt seinen Lauf.
Zuschauer dürfen sich auf große Gefühle und natürlich feinsten Kölner Humor freuen.
Sichert Euch Euren Platz im Grandhotel-Chaos
Das Ensemble kann auf eine stolze Geschichte zurückblicken: Die Kumede ist inzwischen 79 Jahre alt und gilt als ältestes aktives kölsches Theaterensemble.
Gegründet kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, um den Menschen wieder Lebensfreude zu schenken, ist sie bis heute eine feste Größe in der Kölner Kulturszene.
Tickets für die neue Spielserie sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, an der Theaterkasse der Volksbühne sowie bei Kölnticket erhältlich.
Titelfoto: Bildmontage: Hannes P Albert/dpa, C. Weber