Lust auf Kultur im neuen Jahr? Dieses Theater liefert kölsches Chaos pur

Köln - Kölsche Theaterfans, aufgepasst: Der Vorverkauf für das neue Stück des kölschen Traditionstheaters Kumede ist gestartet.

Ab Mai 2026 lädt die Kumede wieder zum Staunen, lachen und weinen im Theatersaal ein. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Das Kult-Ensemble kehrt im Mai 2026 zurück an eine legendäre Spielstätte: die Volksbühne am Rudolfplatz, besser bekannt als das ehemalige Millowitsch-Theater.

Ab dem 8. Mai 2026 stehen dort insgesamt 25 Vorstellungen der neuen Komödie "Zoff em Grandhotel – Ein Diva kütt selden allein" auf dem Spielplan.

Darin geht es um zwei ehemals befreundete, heute verfeindete Weltstars, die bei einer Benefiz-Gala in einem Luxus-Grandhotel aufeinandertreffen.

Ein Missverständnis bringt den perfekt geplanten Abend völlig durcheinander: Türen knallen, Egos explodieren und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Zuschauer dürfen sich auf große Gefühle und natürlich feinsten Kölner Humor freuen.