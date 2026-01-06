Was Kölns Straßen wirklich sauber hält, überrascht viele

Köln - Köln packt an: Bei der stadtweiten Aktion "Kölle putzmunter" haben 2025 über 23.600 Freiwillige die Straßen und Parks von Müll befreit. In diesem Jahr feiert die Initiative zudem ihr 25-jähriges Jubiläum.

Müllsammeln für saubere Straßen: Kölner beteiligen sich gern an der Aktion "Kölle putzmunter". (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Wie die Stadt mitteilt, haben seit dem Start über 200.000 Menschen bei mehr als 5000 Aktionen aktiv mit angepackt und damit die Stadt sauberer gemacht.

"Darauf kann Köln echt stolz sein", loben die Veranstalter von Stadt und AWB. Zur Feier des Jubiläums gibt es jetzt sogar ein neues Logo für die Aktion.

Und das Beste: Wer jetzt Lust hat, selbst anzupacken, kann sofort loslegen. Ob mit Freunden, der Familie, Schule, Kita, Verein oder Kollegen: Jeder kann mitmachen.

Wann und wo Ihr sammelt, könnt Ihr selbst entscheiden. Müllsäcke und Handschuhe gibt es kostenlos und der gesammelte Müll wird hinterher fachgerecht entsorgt.