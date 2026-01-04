Schlitten raus! Die fünf coolsten Rodel-Spots rund um Köln

In Köln gibt es mehrere Hänge, an denen man sich mit dem Schlitten austoben kann. Hier sind unsere Top 5 der besten Spots im Umkreis von circa 50 Kilometern.

Von Alina Eultgem

Köln - Wenn es in Köln schneit, ist klar: Die Schlitten müssen raus! Glücklicherweise gibt es direkt in der Stadt und im Umland mehrere Hänge, an denen man sich austoben kann. Hier sind unsere Top 5 der besten Spots im Umkreis von circa 50 Kilometern.

Pilzberg im Beethovenpark: Stadt-Rodelspaß für die ganze Familie

Einer der bekanntesten Rodelhügel liegt direkt in Köln-Lindenthal. Beim Beethovenpark gibt es mehrere kleinere Hügel, die sich prima eignen, wenn in Köln mal ein bisschen Schnee liegt. Besonders beliebt: der Pilzberg mit ausreichend breiter und sicherer Auslaufzone (Breite circa 80 Meter, Länge circa 100 Meter). Ein idealer Ort für Kinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene haben hier ihren Spaß. Da der Hang relativ sanft ist, können hier auch die Kleinsten schon selbst probieren.

Schlittenfahren macht den Kleinen als auch den Großen Spaß. (Symbolfoto) © Thomas Frey/dpa

Jahnwiese in Köln-Junkersdorf: Rodeln mit Blick aufs Stadion

Ganz einfach zu erreichen und super für Familien mit jüngeren Kindern: Die große, flache Wiese hinter dem Rhein-Energie-Stadion ist bei genügend Schnee ein prima Rodel-Hang (circa 300 Meter lang und 50 Meter breit). Hier geht es zwar nicht extrem steil runter, aber dafür sicher und mit Platz zum Pausieren oder Schneemannbauen. Tipp: In der Nähe gibt es Bistros und Cafés, perfekt für heiße Getränke danach!

Die Wiese hinter dem Rhein-Energie-Stadion in Köln bietet im Winter genug Platz zum Schlittenfahren und Schneemannbauen. (Archivfoto) © Sascha Thelen/dpa

Herkulesberg: Rasant, aber nicht nur für Profis

Der "Mont Klamott" in Köln-Ehrenfeld, wie ihn viele nennen, ist der größte Trümmerberg Kölns und ein Klassiker unter den City-Rodelhügeln. Circa 25 Meter Höhe und eine schmalere, teils steile Strecke machen ihn besonders bei Jugendlichen und Erwachsenen beliebt. Für kleine Kinder kann es hier etwas zu schnell werden, aber wer gern Speed will, ist hier richtig.

Schlittenfahren: Ein Erlebnis für die ganze Familie. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Voiswinkel: Großes Gelände und Naturlandschaft

Kurz vor Bergisch Gladbach (circa 30 Minuten von Köln) wartet bei Voiswinkel ein großer, natürlicher Hang - perfekt für Schlittenfans, wenn es im Rheinland mal richtig schneit. Es gibt breite Wiesen und genug Platz, damit auch mehrere Familien gleichzeitig Spaß haben. Parkmöglichkeiten sind vorhanden, und nach dem Rodeln locken Feldwege zum Spazieren oder für einen Schneeball-Fight.

Perfektes Winterwetter für fröhliche Abfahrten im Schnee. (Symbolfoto) © Thomas Frey/dpa

Der Brodtberg: Naturhang mit Platz für Speed

Schnee, Spaß und Geschwindigkeit: Rodeln macht in jedem Alter Freude. (Symbolfoto) © Thomas Frey/dpa