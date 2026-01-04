Schlitten raus! Die fünf coolsten Rodel-Spots rund um Köln
Köln - Wenn es in Köln schneit, ist klar: Die Schlitten müssen raus! Glücklicherweise gibt es direkt in der Stadt und im Umland mehrere Hänge, an denen man sich austoben kann. Hier sind unsere Top 5 der besten Spots im Umkreis von circa 50 Kilometern.
Pilzberg im Beethovenpark: Stadt-Rodelspaß für die ganze Familie
Einer der bekanntesten Rodelhügel liegt direkt in Köln-Lindenthal. Beim Beethovenpark gibt es mehrere kleinere Hügel, die sich prima eignen, wenn in Köln mal ein bisschen Schnee liegt. Besonders beliebt: der Pilzberg mit ausreichend breiter und sicherer Auslaufzone (Breite circa 80 Meter, Länge circa 100 Meter). Ein idealer Ort für Kinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene haben hier ihren Spaß.
Da der Hang relativ sanft ist, können hier auch die Kleinsten schon selbst probieren.
Jahnwiese in Köln-Junkersdorf: Rodeln mit Blick aufs Stadion
Ganz einfach zu erreichen und super für Familien mit jüngeren Kindern: Die große, flache Wiese hinter dem Rhein-Energie-Stadion ist bei genügend Schnee ein prima Rodel-Hang (circa 300 Meter lang und 50 Meter breit). Hier geht es zwar nicht extrem steil runter, aber dafür sicher und mit Platz zum Pausieren oder Schneemannbauen.
Tipp: In der Nähe gibt es Bistros und Cafés, perfekt für heiße Getränke danach!
Herkulesberg: Rasant, aber nicht nur für Profis
Der "Mont Klamott" in Köln-Ehrenfeld, wie ihn viele nennen, ist der größte Trümmerberg Kölns und ein Klassiker unter den City-Rodelhügeln. Circa 25 Meter Höhe und eine schmalere, teils steile Strecke machen ihn besonders bei Jugendlichen und Erwachsenen beliebt.
Für kleine Kinder kann es hier etwas zu schnell werden, aber wer gern Speed will, ist hier richtig.
Voiswinkel: Großes Gelände und Naturlandschaft
Kurz vor Bergisch Gladbach (circa 30 Minuten von Köln) wartet bei Voiswinkel ein großer, natürlicher Hang - perfekt für Schlittenfans, wenn es im Rheinland mal richtig schneit. Es gibt breite Wiesen und genug Platz, damit auch mehrere Familien gleichzeitig Spaß haben.
Parkmöglichkeiten sind vorhanden, und nach dem Rodeln locken Feldwege zum Spazieren oder für einen Schneeball-Fight.
Der Brodtberg: Naturhang mit Platz für Speed
Etwas "wilder", aber immer noch im Umkreis von etwa 40 Kilometern: Am Brodtberg bei Remscheid findet man einen längeren Natur-Hang, der bei Schnee richtig Spaß macht. Da es sich hier nicht um eine offizielle Rodelbahn handelt, ist der Hang eher geeignet für Familien mit älteren Kindern oder Leute, die gern etwas mehr Natur-Feeling wollen. Mit etwas Vorsicht lässt sich die Strecke problemlos fahren.
TAG24 wünscht Euch viel Spaß beim Schlittenfahren!
Titelfoto: Thomas Frey/dpa