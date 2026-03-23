Köln hat entschieden: So geht es mit dem Abendmarkt am Rudolfplatz weiter

Köln - Gute Nachrichten für alle Streetfood- und Markt-Fans: Der beliebte Abendmarkt am Rudolfplatz bleibt! Nach einigem Hin und Her steht jetzt fest, wer künftig übernimmt.

Unter neuer Leitung soll das beliebte Markt- und Streetfood-Konzept am Kölner Rudolfplatz künftig mit einem erweiterten Wochenmarkt-Angebot fortgeführt werden. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Die Stadt Köln hat nach einem Bewerbungsverfahren entschieden: Die Deutsche Marktgilde eG bekommt den Zuschlag und wird den Markt künftig betreiben.

Zwei Anbieter hatten Konzepte eingereicht, am Ende überzeugte aber nur eines wirklich. Laut Stadt passt das Konzept der Marktgilde einfach besser zu den Vorgaben für einen offiziellen Wochenmarkt.

Wichtig war vor allem eine gute Mischung aus klassischen Marktständen und Essen direkt zum Verzehren.

Heißt konkret: Neben Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst, Backwaren und Blumen soll es weiterhin auch leckeres Streetfood geben.