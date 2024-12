Kölner feiern im Club: Plötzlich steht Robbie Williams auf der Bühne!

Köln - Das passiert dem durchschnittlichen Club-Gänger in Köln wohl auch nicht jeden Sonntag: Völlig unangekündigt trat Musik-Superstar Robbie Williams (50, "Angels") am späten Abend im Club Bahnhof Ehrenfeld auf - unter dem Jubel der Gäste, die ihr Glück kaum fassen konnten.

Dabei sei es ihm aber auch wichtig, bei der Publicity nicht nur die größten Metropolen wie London oder Berlin mitzunehmen - auch der Stopp in Köln sei so von ihm vorgesehen gewesen, betonte der Superstar.

"Ich bin 50 Jahre alt und will immer noch Aufmerksamkeit. Darum bin ich hier", so Williams gelassen und augenzwinkernd bei der Premiere des Films im Kölner Cinedom zu Medienvertretern.

Williams war eigentlich nur für die Kino-Premiere seines Biografie-Films "Better Man" in Köln. Nach einem Medientermin am Vormittag und der Filmpräsentation am Abend war aber noch lange nicht Schluss.

Auf der gefühlt winzigen Bühne im Club Bahnhof Ehrenfeld spielte der 50-jährige Superstar ein 70-minütiges Set seiner größten Hits - "Angels" inklusive. © Screenshot: Instagram/Club Bahnhof Ehrenfeld

Rund 70 Minuten dauerte dann der Auftritt des ehemaligen "Take That"-Mitglieds in Ehrenfeld. Auf der Bühne erzählte er unter anderem einige Anekdoten aus seinem Leben sowie Hintergründe zum Film "Better Man".

Der zweistündige Film, in dem der Musiker als computergenerierter Affe dargestellt wird, zeigt seine Karriereanfänge als Teenager mit "Take That", das Zerwürfnis mit der Boyband, seine Alkoholsucht und vor allem die schwierige Beziehung zu seinem Vater. Am 2. Januar 2025 soll der Streifen in die deutschen Kinos kommen.

Einen Vorgeschmack konnten einige der Ehrenfelder jedoch bereits am Sonntag hautnah erleben: Ein Star zum Anfassen eben.