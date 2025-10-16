Kölner Kult-Band trauert um Ex-Sänger: Höhner verabschieden sich von Peter Horn

Köln - Am Dienstag verstarb Ex-Höhner-Frontmann Peter Horn im Alter von 73 Jahren. Seine alten Kollegen verabschieden sich in den sozialen Medien.

Ex-Höhner-Frontmann Peter Horn (†73) hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder. © IMAGO / Alexander Franz

"Wir sind zutiefst betroffen und immer noch sprachlos", schreiben die Höhner auf ihren offiziellen Instagram-Kanal zu einem Schwarz-Weiß-Bild des Musikers.

Horn habe mit seiner unverwechselbaren Art "nicht nur unsere Bandgeschichte mitgeprägt, sondern auch im Fastelovend große Spuren hinterlassen", heißt es darin weiter.

Der Sänger war von 1977 bis 1987 Frontmann der deutschlandweit bekannten Karnevals-Gruppe und Vorgänger von Henning Krautmacher (68).

Unter ihm feierte die Band große Erfolge - unter anderem mit Hits wie "Blootwoosch, Kölsch un e lecker Mädche", "Echte Fründe" oder "Ich ben ene Räuber".