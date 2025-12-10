Winterspaß in Köln: Diese zwei einzigartigen Events dürft Ihr nicht verpassen

Köln - Auf dem Kölner Weihnachtsmarkt am Heumarkt gibt es diese und nächste Woche bei Heinzels Wintermärchen etwas Besonderes zu erleben!

Die Eisbahn Heinzels Wintermärchen am Heumarkt in Köln wird diese und kommende Woche Schauplatz für zwei spaßige Winterevents. © Mühlen Kölsch

Wie die Verantwortlichen mitteilen, verwandelt die Brauerei Mühlen Kölsch die Eisbahn gleich zweimal in eine Eventfläche: erst zur Disco, dann zur Spaß-Sport-Arena.

Schon am 11. Dezember bekommen Besucher kostenlos kabellose Kopfhörer in die Hand gedrückt und können bei der Silent Ice Disco ordentlich die Kufen schwingen.

Der Eisbahn-DJ legt dazu die passenden Wintermärchen-Hits auf. Von 19 bis 21 Uhr heißt es dann abgehen und Spaß haben.

Auch für die diejenigen, die sich nicht aufs Eis trauen, dürfte das Ganze ziemlich lustig werden: Wer zuguckt, sieht nur tanzende Menschen mit dicken Jacken und Kopfhörern.