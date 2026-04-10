Kölner trotzen Aus von "meet & eat": 250 Menschen feiern mit Bügelbrettern am Rudolfplatz

Köln - Nachdem der beliebte Wochenmarkt "meet & eat" am Rudolfplatz gestrichen wurde, setzen die Menschen jetzt ein kreatives Zeichen – und das sorgt für ordentlich Aufmerksamkeit.

Trotz Aus des Marktes kommen die Menschen weiterhin am Rudolfplatz zusammen. © Instagram Screenshot/ meetandeatcologne

Schon zum zweiten Mal haben sich Hunderte Kölnerinnen und Kölner am Donnerstag zum "Bügeln am Hahnentor" getroffen, um die alte Tradition irgendwie am Leben zu halten. Diesmal ohne Marktstände und dafür mit jeder Menge Bügelbretter im Gepäck.

Was erstmal schräg klingt, hat einen einfachen Hintergrund: Die Bretter werden kurzerhand zu improvisierten Stehtischen umfunktioniert. Snacks darauf, Drinks daneben und fertig ist das kleine "meet & eat"-Revival mitten auf dem Rudolfplatz.

Der Hintergrund der Aktion sorgt allerdings weiterhin für Frust im Veedel. Nach mehr als zehn Jahren war Ende März plötzlich Schluss mit dem beliebten Treffpunkt.

Die Stadt ließ die Genehmigung auslaufen, weil der Markt nicht mehr den klassischen Vorgaben entsprach. Sprich: zu wenig frische Lebensmittel, zu viel Gastro.

Für viele ein herber Schlag. Denn der Donnerstagstreff war längst mehr als nur ein Markt. Für viele gehörte das Fest zur Woche dazu.