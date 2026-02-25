Köln tritt wieder in die Pedale: Dann startet das Stadtradeln
Köln - Vom 10. bis 30. Juni 2026 heißt es in Köln wieder: rauf aufs Rad und Kilometer sammeln. Die Stadt macht erneut beim bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln mit.
Wie die Stadt mitteilt, sollen 21 Tage lang möglichst viele Wege im Alltag oder in der Freizeit mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.
Mitmachen dürfen alle, die in Köln wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-) Schule besuchen. Auch das sogenannte Schulradeln ist wieder Teil der Aktion.
Ziel ist es, so viele Strecken wie möglich klimafreundlich zu fahren – egal, ob zur Arbeit, zur Uni oder einfach eine Runde am Rhein entlang.
Die Kilometer werden online über die offizielle Stadtradeln-Plattform oder die dazugehörige App erfasst. Danach werden sie dem jeweiligen Team und der Kommune gutgeschrieben.
So funktioniert Stadtradeln in Köln
Einen klassischen "Hauptgewinn" gibt es nicht. Im Vordergrund stehen Bewegung im Alltag, Teamgeist und natürlich der Beitrag zum Klimaschutz.
Der eigentliche Wettbewerb läuft sowohl innerhalb der Stadt zwischen Teams als auch bundesweit zwischen den Kommunen.
Auch Einzelperson können bei der Aktion mitmachen. Die Kilometer zählen dann zwar nicht für eine Gruppe, aber natürlich für die Stadt Köln insgesamt und für die persönliche Statistik.
Organisiert wird das Ganze vom Mobilitätsdezernat der Stadt. In den vergangenen Jahren ist die Aktion immer größer geworden. 2025 gab es sogar einen Rekord: Rund 2,2 Millionen Kilometer kamen zusammen.
Die Anmeldung soll ab April 2026 möglich sein. Dann wird die entsprechende Internetseite freigeschaltet.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa