Köln tritt wieder in die Pedale: Dann startet das Stadtradeln

Köln - Vom 10. bis 30. Juni 2026 heißt es in Köln wieder: rauf aufs Rad und Kilometer sammeln. Die Stadt macht erneut beim bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln mit.

Beim Stadtradeln sammeln Kölnerinnen und Kölner vom 10. bis 30. Juni wieder möglichst viele Fahrrad-Kilometer. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Wie die Stadt mitteilt, sollen 21 Tage lang möglichst viele Wege im Alltag oder in der Freizeit mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

Mitmachen dürfen alle, die in Köln wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-) Schule besuchen. Auch das sogenannte Schulradeln ist wieder Teil der Aktion.

Ziel ist es, so viele Strecken wie möglich klimafreundlich zu fahren – egal, ob zur Arbeit, zur Uni oder einfach eine Runde am Rhein entlang.

Die Kilometer werden online über die offizielle Stadtradeln-Plattform oder die dazugehörige App erfasst. Danach werden sie dem jeweiligen Team und der Kommune gutgeschrieben.