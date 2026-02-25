Schulplatz-Problem in Köln: Nachfrage sprengt Kapazitäten

Köln – Für Hunderte Familien in der Domstadt setzte es einen Dämpfer, unliebsame Post wartete im Briefkasten. 667 Kinder haben in der ersten Runde keinen Platz an ihrer Wunsch-Gesamtschule bekommen.

An Kölner Gesamtschulen übersteigt die Nachfrage erneut die Kapazitäten. (Symbolfoto) © Michael Brandt/dpa

Damit geht jedes fünfte Kind in der ersten Runde des Anmeldeverfahrens leer aus, wie die Stadt mitteilte. Die Zahlen zeigen erneut: Die Nachfrage ist deutlich höher als das Angebot.

Besonders groß ist der Druck im Rechtsrheinischen. Dort wurde zwar ausgebaut, unter anderem mit neuen Zügen und der Gesamtschule Kalk am Interimsstandort Brügelmannstraße.

Trotzdem reichen die Plätze vielerorts nicht. In anderen Stadtteilen bleiben dagegen Kapazitäten frei.

SPD-Schulpolitiker Oliver Seeck fordert deshalb, mehr Hauptschulen in Gesamtschulen umzuwandeln.