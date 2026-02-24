KVB im Aufwind: Mehr Stammkunden, weniger Personalprobleme

Köln - Es geht bergauf: Die KVB kann 2025 wieder ein kleines Plus an Fahrgästen verbuchen.

Die KVB verzeichnet 2025 ein Fahrgastplus. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

237,5 Millionen Fahrgäste waren mit Bussen und Bahnen unterwegs - rund 1,3 Millionen mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Stammkunden stieg um 20.000 auf 354.800.

Besonders das DeutschlandTicket Sozial sorgte für Zuwachs. "Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung", sagt Vorstandschefin Stefanie Haaks.

Auch die Personalsituation habe sich "deutlich entspannt". Im Busbereich wurden alle Einschränkungen zurückgenommen, bei der Stadtbahn gibt es wieder mehr Fahrten am Abend und Wochenende.

Probleme macht lediglich weiterhin die verspätete Lieferung neuer Bahnen. Alte Fahrzeuge müssen teuer fit gehalten werden, Ersatzteile sind knapp.

Investiert wurde trotzdem kräftig: Neue Bahnen kommen ab 2029 und 78 E-Busse sind bestellt.