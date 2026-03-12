Kunst-Fans, aufgepasst: Dieser Mega-Star hat in Köln seine eigene Ausstellung

Köln - Kaum einer kommt an ihrer Kunst vorbei! Mit ihren gepunkteten Kürbissen, Netzen und Tentakeln hat sich Yayoi Kusama (96) aus Japan zu einem Social-Media-Star gemausert.

Einer der Ausstellungsräume im Museum Ludwig wird von einem der beliebtesten Motive der Künstlerin durchzogen. © Oliver Berg/dpa

Bilder mit ihr und ihren Kunstwerken werden millionenfach geklickt, sodass sie heute oft sogar als die bekannteste Gegenwartskünstlerin überhaupt beschrieben wird. Das Museum Ludwig in Köln zeigt jetzt zu seinem 50-jährigen Bestehen eine umfassende Retrospektive der Japanerin. 300 Werke aus 70 Jahren sind zu sehen.

Das Spektakulärste ist ein riesiger Raum, der ganz von gepunkteten Krakenarmen durchzogen wird. Neben diesem Erlebnis-Charakter taucht der Besucher aber auch tief ein in das Leben der Welten-Schöpferin.

Denn: Sie wurde von Halluzinationen heimgesucht, fühlte sich von Punkten und Blüten überwuchert, in Netzen gefangen. Getröstet fühlte sie sich dagegen von Kürbissen, die sie auch zu sich sprechen hörte.

Als junge Frau ging Kusama nach New York, erlebte dort Flower-Power und Pop Art. Die Punkte folgten ihr, sie zeigte sie jetzt auf ihrem nackten Körper - Body Painting. Erstaunlich ist, wie sie sich trotz aller psychischen Probleme als Frau in einer Männerwelt behauptete und mit schlagzeilenträchtigen Happenings Beachtung sicherte.