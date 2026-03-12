Kunst-Fans, aufgepasst: Dieser Mega-Star hat in Köln seine eigene Ausstellung

Fast fünf Monate lang haben Kunst-Fans ab dem 14. März Zeit, sich die spektakulären Werke von Social-Media-Star Yayoi Kusama anzuschauen.

Von Christoph Driessen

Köln - Kaum einer kommt an ihrer Kunst vorbei! Mit ihren gepunkteten Kürbissen, Netzen und Tentakeln hat sich Yayoi Kusama (96) aus Japan zu einem Social-Media-Star gemausert.

Einer der Ausstellungsräume im Museum Ludwig wird von einem der beliebtesten Motive der Künstlerin durchzogen.
Bilder mit ihr und ihren Kunstwerken werden millionenfach geklickt, sodass sie heute oft sogar als die bekannteste Gegenwartskünstlerin überhaupt beschrieben wird. Das Museum Ludwig in Köln zeigt jetzt zu seinem 50-jährigen Bestehen eine umfassende Retrospektive der Japanerin. 300 Werke aus 70 Jahren sind zu sehen.

Das Spektakulärste ist ein riesiger Raum, der ganz von gepunkteten Krakenarmen durchzogen wird. Neben diesem Erlebnis-Charakter taucht der Besucher aber auch tief ein in das Leben der Welten-Schöpferin.

Denn: Sie wurde von Halluzinationen heimgesucht, fühlte sich von Punkten und Blüten überwuchert, in Netzen gefangen. Getröstet fühlte sie sich dagegen von Kürbissen, die sie auch zu sich sprechen hörte.

Als junge Frau ging Kusama nach New York, erlebte dort Flower-Power und Pop Art. Die Punkte folgten ihr, sie zeigte sie jetzt auf ihrem nackten Körper - Body Painting. Erstaunlich ist, wie sie sich trotz aller psychischen Probleme als Frau in einer Männerwelt behauptete und mit schlagzeilenträchtigen Happenings Beachtung sicherte.

Auch in Sichtweite zum Kölner Dom sind Ausstellungsstücke platziert.
Nach Tokio zurückgekehrt, zog sie freiwillig in eine psychiatrische Klinik, die ihr "safe space" wurde. Dort lebt sie nun schon 50 Jahre, mit ihrem Atelier gleich gegenüber. Heute klettert sie in den Rankings der einflussreichsten Künstler immer höher, für ihre Werke werden Millionen gezahlt.

Die Ausstellung "Yayoi Kusama" im Museum Ludwig läuft vom 14. März bis zum 2. August 2026. Eintritt: 19,80 Euro, ermäßigt 13,50 Euro. Die Ausstellung war schon in Basel zu sehen und zieht weiter nach Amsterdam.

