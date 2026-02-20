Lust auf Karneval im Sommer? Kölner Kult-Festival kehrt zurück
Köln - Nach Karneval ist vor Jeck im Sunnesching: Das kölsche Open-Air-Festival bringt das Karnevalsgefühl mitten in die warme Jahreszeit und die Tickets sind heiß begehrt.
Das Sommer-Highlight ist quasi Karneval ohne Kostümpflicht, aber mit kölscher Musik, Bier, guter Laune und ganz viel Mitsing-Garantie. 2026 steigt das Festival gleich in mehreren Städten in NRW.
Los geht es am 20. Juni erstmals im Tanzbrunnen Köln, direkt am Rhein und mit mehr Platz als zuvor. Auf der Bühne stehen unter anderem die Höhner, Kasalla, Brings, Cat Ballou, Miljö und viele weitere Top-Bands aus der rheinischen Szene.
Nur einen Tag später findet dort auch die Familienausgabe statt. Mit kindgerechtem Programm, Mitmachaktionen und Bands wie Kasalla, Lupo oder Planschemalöör wird auch der Nachwuchs jeck gemacht.
Neu dabei ist Haltern am See (28. Juni), wo das Festival erstmals im Münsterland Station macht. Und am 12. September wird auch Aachen wieder zur Open-Air-Partyzone.
Wie die Veranstalter mitteilen, ist der Andrang in diesem Jahr riesig. In Köln sind die Tickets fast ausverkauft. Auch für die anderen Städte läuft der Vorverkauf auf Hochtouren.
Wer also noch mit dabei sein will, sollte schnell sein und sich hier seine Karte sichern. Fahrten mit Bus und Bahn sind im Ticketpreis enthalten.
Titelfoto: Jeck im Sunnesching/ Julian Huke