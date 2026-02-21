Statt Netflix: Fünf Dinge, die Ihr in Köln bei Regen machen könnt

Wir haben fünf Tipps für Euch, wie Ihr dem Schmuddelwetter in der Domstadt entkommt.

Von Alina Eultgem

Köln - Köln versinkt die letzten Tage im Grau und auch der Rest der Woche soll kalt und nass bleiben. Für alle, die ihre Freizeit aber nicht nur auf der Couch verbringen wollen, haben wir fünf Tipps, wie Ihr dem Schmuddelwetter in der Domstadt entkommen könnt.

Keramik bemalen und kreativ austoben

Einfach mal abschalten und Pinsel statt Handy in die Hand nehmen: In verschiedenen Ateliers in Köln könnt Ihr Tassen, Teller oder Schüsseln selbst bemalen. Ob es ein minimalistisches Design oder eine bunte Farbexplosion werden soll, habt Ihr selbst in der Hand. Zu den beliebtesten Spots zählen Pottery Lab, layers oder das Pottery Art Café. Eine kleine Übersicht zu Terminen und freien Plätzen findet Ihr meist direkt auf den Websites der Studios.

Pinsel raus, Alltag aus: Beim Keramikbemalen in Köln wird selbst graues Regenwetter plötzlich bunt. (Symbolbild) © Daniel Schäfer/dpa

Kultur statt Pfützen

Wenn es draußen regnet, findet man schnell Unterschlupf in einem Kölner Museum. Davon gibt es nämlich einige in der Stadt verteilt. Im Museum Ludwig findet Ihr moderne Kunst, im Schokoladenmuseum Köln dreht sich alles um die süße Versuchung und wer es historisch mag, wird im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln fündig. Am besten schaut Ihr vorab auf die jeweilige Website, dort findet Ihr alle aktuellen Eintrittspreise, Ermäßigungen und möglichen Sonderaktionen auf einen Blick.

Im Museum Ludwig in Köln warten Picasso, Pop-Art und jede Menge Inspiration. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Wellness-Tag einlegen

Um dem kalten Wetter zu entfliehen, ist ein Wellness-Tag immer eine gute Idee. Thermen finden sich zur Genüge im Umland von Köln. Besonders beliebt sind die Claudius Therme, das Saunenparadies Mediterana oder auch die Therme Euskirchen. Wer es hingegen lieber etwas actionreicher mag, kommt im Aqualand Köln voll auf seine Kosten: Dort warten eine riesige Rutschenwelt und wohlig warme Becken zum Entspannen.

Ein Wellnesstag ist die perfekte Auszeit vom Schmuddelwetter. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Spieleabend im Brettspiel-Café

Würfeln, lachen, Kakao schlürfen: Im Kölner Spielecafé wird der verregnete Abend zum geselligen Highlight. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Statt Netflix zum fünften Mal durchzuscrollen: Wie wäre es mit einem Brettspiel-Abend? In Köln gibt es gemütliche Cafés mit riesiger Spielesammlung. Und das Beste: Heißen Kakao oder Kölsch gibt es gleich dazu. Zum Beispiel könnt Ihr im Bingo Club im Herzen Kölns aus über 700 Brettspielen wählen und bei Kaffee, Kuchen oder Snacks Euren Favoriten suchen. Wer Lust auf gemeinsames Spielen in lockerer Runde hat, findet beim BrettspieleN.Koeln einen Treff mit wechselnden Spielterminen. Und im Café Würfelbecher könnt Ihr ebenfalls bei Kaffee, Kuchen und Spielen gemütlich die Zeit verbringen.

Kino, aber mit Extra-Feeling

Klar, Kino geht immer, aber warum nicht mal ein Programmkino ausprobieren? Zum Beispiel im Cinenova. Hier laufen Indie-Filme, Dokus oder besondere Premieren. Dazu gibt es in dem familiengeführten Kino eine gemütliche Bar sowie ein Bistro mit ganz eigener Atmosphäre.

Mit Popcorn in der Hand wird selbst der trübste Tag im Kino zum echten Highlight. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa