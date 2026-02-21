Kölner Berufswochen starten wieder: Jetzt Zukunft planen

Köln - Ausbildung, Studium oder erst mal ins Ausland? Genau bei diesen Fragen helfen die Kölner Berufswochen 2026 weiter.

Bei den Kölner Berufswochen können Jugendliche direkt mit Unternehmen sprechen und sich über Ausbildung, Studium und Alternativen informieren. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Stadt mitteilt, dreht sich vom 2. bis 14. März wieder alles um Deine berufliche Zukunft.

Insgesamt stehen 45 Veranstaltungen auf dem Programm. Ob duale Ausbildung, schulische Wege, Studium oder Alternativen wie Freiwilligendienste im Ausland, hier gibt es Infos aus erster Hand.

Mit dabei sind unter anderem große Namen wie Ford, der Westdeutscher Rundfunk und die Stadt Köln. Dazu kommen viele Kölner Berufskollegs.

Vor Ort könnt Ihr mit den Unternehmen ins Gespräch kommen, kostenlose Bewerbungsfotos machen lassen oder auch ein Training für das perfekte Anschreiben absolvieren. Zum Teil finden die Veranstaltungen aber auch digital statt.