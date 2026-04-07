Lärmgutachten da: Stadt zieht erste Bilanz für Brüsseler Platz

Köln - Am Brüsseler Platz wird seit Jahren gestritten: Anwohner wollen endlich Ruhe, Nachtschwärmer weiterhin draußen sitzen. Jetzt sind die Ergebnisse des in Auftrag gegebenen Lärmschutzgutachtens da.

Trotz bestehender Verbote bleibt der Brüsseler Platz in Köln ein Streitpunkt zwischen Anwohnern und Gastronomie. (Archivfoto) © Oliver Berg/dpa

Nachdem ein Gericht mehr Schutz für Anwohner gefordert hatte, ließ die Stadt Köln den Lärmpegel vor Ort messen. Das Ganze passierte im Mai und Juli vorigen Jahres.

Ein Punkt ist klar: Durch das Alkohol- und Verweilverbot ist am Brüsseler Platz deutlich weniger los. Laut Stadt seien nicht nur weniger Menschen gekommen, auch die Beschwerden von Anwohnern seien zurückgegangen.

Wie das Gutachten jetzt zeigt, heißt das aber nicht, dass jetzt alles gut ist. Im Gegenteil: Wirklich leise ist es immer noch nicht.

Wie aus einer Mitteilung der Stadt Köln an den Rechtsausschuss hervorgeht, wird es vor allem beim Aufräumen der Außengastronomie immer noch richtig laut.

Dazu kämen größere Gruppen, die sich vor beliebten Spots wie "Le Kiosk" oder der Kneipe "Rosa" treffen.